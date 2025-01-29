Adli kontrolle serbest bırakılan Serhan Asker: Suat'ın, Kürşat'ın ve Barış'ın tahliyesiyle mutlu olacağım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğince ''yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Serhan Asker, serbest bırakılmasının ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Seyit Torun ile Mahmut Tanal, yazar İlhan Erdost’un eşi Gül Erdost ve Asker’in avukatları destek verdi. Asker’in açıklaması şöyle:

"Özgürlük güzel. Önce annemi ve babamı aradım. Bu tür tutuklamalar, gözaltılar, bu aileleri düşünerek de yapılabilir. Kim bilir onlar 24 saat geçti neler yaşadılar bilmiyoruz. Herkesin bir annesi ve babası var. Böyle bir kararı verirken bunları düşünmeliyiz. Ben dün kanaldaydım beni davet edebilirlerdi öyle ifademi alabilirlerdi ya da bugün davet edebilirlerdi. Ama 24 saattir özgürlüğümüz kısıtlandı. Çok şükür özgürüz. Üzgünüz, doluyuz ama bizim en büyük gücümüz tebessüm olacak. Gülersek biz en büyük cevabı veririz. Bizi üzemezsiniz. Biz bugünden itibaren aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Anadolu ile kucaklaşacağız. Telefonum bana teslime dildikten sonra bana ilk ulaşanlar deprem bölgesindeki insanlardı. Tutukluyken çok öksürdüm iyiyim aslında. Pazar günü biz Hatay’daydık. Hatay’da o toz duman içerisinde kalmış vatandaşlar; biz 3 saatlik yayından sonra hala kendimize gelemedik, onlar asbestle başbaşalar.

"Gündem Hataylı o yaralı, yorgun yüreklerdir"

Görkemli Hatıralar’ın yolculuğu devam edecek. Bu hafta önce Trabzon’da sonra Rize’ye geçeceğiz. Anadolu’yu evinden göremeyen insanlara tanıtmaya devam edeceğiz. Öbür haftada 6 Şubat depremini ikinci yılı, onlara gideceğiz. Onların sesi olacağız. 220 bin insan hala Hatay’da konteynerlerde yaşamak zorunda kalıyorsa gündem Serhan Asker’in tutuklanması, gözaltına alınması değildir. Hatay’da o yorgun yüreklerdir. Gündem Bingöl’deki o Fatma teyzenin filesini dolduramamasıdır. Gündem Hataylı o yaralı, yorgun yüreklerdir. Gündem Bingöl'deki o Fatma teyzenin filesini dolduramamasıdır. Gündem memurun en düşük emekli aylığının 14 bin lira olmasıdır. Asgari ücretin 22 bin lira, kiranın 30 bin lira olmasıdır. Biz korkmayız. Hiçbir arkadaşım korkmaz. Dediğim gibi biz bir aileyiz.

"O güzel Halk TV'nin izleyicisine candan yürekten teşekkür ediyorum"

Ben ve Seda, çıktık ama şimdi Suat'ın, Kürşat'ın ve Barış'ın da tahliye olması için kulağımız olacak. Dün Seda'nın kızının doğum günüymüş. Yarın da Ece’nin kızımın doğum günü. Nasıl tesadüfler. Neyse yayından sonra telefonumu aldıktan sonra hemen annemi, babamı aradım ve Ece ile konuştum. İlk arayanlar CHP Genel Başkanı Özgür Özeldi. Çok teşekkür ediyorum. Tutuklu gözaltı süresi boyunca CHP milletvekilleri burada da Seyit Torun var, Mahmut Tanal var, hepsi neredeyse bütün grup hepsi buradaydı geldiler destek oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hasta yatağında Edip Akbayram'ın eşi mesaj gönderdi. Ataol abi mesaj gönderdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar bizimle olduğu sürece biz de bu halkımızla hele o halk TV'nin önüne gelip o destek duygusunu bizimle paylaşan dayanışma içine giren o güzel Halk TV'nin izleyicisine candan yürekten teşekkür ediyorum.

"Baharı hak ediyoruz biz ve o baharda çok yakın"

Hayat devam ediyor ve biz güçlü bir şekilde burada biraz tutulabilirim duygusal birisiyim. Ama yemin ediyorum ki daima zalimin karşısında olacağız biz Halk TV olarak. Yoksulun, fakirin, dar gelirlinin sorunları olan, depremde acılar yaşayan, Kartalkaya'da, ben bugün Kartalkaya'da yaşama veda eden bir aileyi ziyarete gidecektim. Dün randevu aldık, bugün oraya gidecektim. Yarın giderim. Hep giderim. Bunu biz hiçbir zaman bırakmayacağız. Halk TV o kadar güçlü ki sevgili seyirciler sizlerle o kadar güçlü ki bu dayanışma devam ettiği sürece Ozan diyor ya kışın sonu bahardır. Bahara yaklaşıyoruz biz. Baharı hak ediyoruz biz ve o baharda çok yakın. Dediğim gibi biz bir aileyiz. O kadar üzülüyorum ki bu insanların hiçbir suçu yok aslında.

"Aydınlık Türkiye'nin ışıkları biz yakacağız"

Suat'ın, Kürşat'ın ve Barış'ın tahliyesiyle sadece mutlu olacağım. Biz henüz tutsağız burada. Onlar tutuklanırlarsa da tutsak olacağız. Şu anda da tutsağız. Ve bugün beni en çok duygulandıran o eşini hapishanede kaybetti. İlhan Erdost'un eşi. Onun bana saldığı ben gözaltındayken kapının açılmasıyla onu görmem Gül Erdost. Sanki İlhan Erdost'tan, Muzaffer İlhan İlhan Erdost'tan benim yüreğime karanfiller savurdu. Bizim bir gün yatmamız ne ki onun eşi onun kaynı aydınlarımız bu uğurda bedel ödedi, ödediler ve can verdiler. Bir gece Serhan Asker yatmış ne olacak ki? Biz onların yolundan gitmeye devam edeceğiz. Aydınlık Türkiye için, bilimi savunan Türkiye için, sorgulayan Türkiye için. Çocuklara şimdiye kadar 65.000 kitap dağıttık, 65 bin 000 kitap dağıtacağız. Aydınlan sınlar, soru sorsunlar, itiraz etsinler diye yolumuza biz devam edeceğiz. Fazla da uzatmak istemiyorum. Halk TV'ye gideceğiz. Vatandaşlar orada birikmişler. Hep beraber bu dayanışmayı sergileyeceğiz. Aydınlık Türkiye'nin ışıkları biz yakacağız. Karanlık Türkiye'nin düşmanları biz olacağız ve karanlık bir Türkiye asla olmayacak."