Adli tatil başladı: Mahkemelerde nöbetçi heyetler görev yapacak

Yargıda adli tatil bugün itibarıyla başladı. Adli tatil boyunca mahkemelerde olağan duruşmalara büyük ölçüde ara verilirken, yargı hizmetlerinin aksamaması amacıyla nöbetçi mahkemeler görev yapmayı sürdürecek.

Adli tatil süresince tutuklu sanıklarla ilgili işlemler, tutukluluğun incelenmesi, gecikmesinde sakınca bulunan başvurular ve kanunlarda acil olduğu belirtilen yargı işleri nöbetçi mahkemeler tarafından karara bağlanacak.

Diğer dava ve yargılamalar ise yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kaldığı yerden devam edecek.

Danıştay'da nöbetçi heyet görevli olacak

Danıştay'da da adli tatil boyunca nöbetçi heyet görevli olacak. Nöbetçi heyet, davaların esası hakkında karar veremeyecek ancak yürütmenin durdurulması talepleri ile aciliyet taşıyan başvuruları değerlendirebilecek.

Yargıtay'da hukuk ve ceza daireleri görevli

Yargıtay'da ise adli tatil süresince biri hukuk, diğeri ceza alanında olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklara ilişkin dosyaları incelerken, hukuk dairesi ise acil nitelik taşıyan hukuki işlemleri değerlendirecek.

AYM çalışmalarına devam edecek

Anayasa Mahkemesi(AYM), adli tatil uygulaması kapsamı dışında yer aldığı için çalışmalarını kesintisiz s4ürdürecek.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek, yeni adli yıl 1 Eylül Salı günü başlayacak.