Adli tatil bugün başladı: Eylülde önemli davaların görülmesine devam edilecek

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı.Yeni adli yılsa 1 Eylül Pazartesi Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.

Tatil süresince nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalaraysa yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da da nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay’da görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eriyor.

Anayasa Mahkemesi'yse adli tatil kapsamına girmiyor.

Yeni adli yılda görülecek bazı davalar:

15 Eylül- CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ve 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava.

16 Eylül-Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ’daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin dava.

30 Eylül-FETÖ’nün yargı yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanan eski hakim Yaşar Akyıldız’ın davası.

20 Ekim-Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002'de Ankara’daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin dava.

3 Kasım- 15 Temmuz 2016'da Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyası ayrılan 39 sanığın davası.