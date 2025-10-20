Adli Tıp Kurumu 85 sözleşmeli personel alımı yapacak

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamdan gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden “Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla başvurularını çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular geçerli sayılmayacak.

Başvuru takvimi ve platform bilgisi açıklandı

Sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak. Başvurular, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini yalnızca belirtilen süre içinde ve "Kariyer Kapısı" platformu üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

KPSS puanı esas alınacak

Başvuru yapacak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan en az 70 puan almış olmaları şartı aranacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, bu puan esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek. Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

Genel başvuru şartları belli oldu

Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan genel başvuru şartları aşağıdaki şekilde sıralandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Askerlikle ilişiği olmamak,

-Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla gerekli öğrenim şartlarını yerine getirmiş olmak.

İnfaz ve koruma memuru kadrosu için özel şartlar var

İnfaz ve koruma memuru kadrosuna başvuru yapacak adaylar için ek bazı fiziksel nitelikler arandığı belirtildi. Bu pozisyon için adayların 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olmaları, yani 30 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca kadın adayların en az 1.60 cm, erkek adayların ise en az 1.70 cm boyunda olmaları şartı aranacak. Boy ve kilo oranının ise yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde bulunması gerekecek.