  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adli Tıp Kurumu 85 sözleşmeli personel alımı yapacak
Takip Et

Adli Tıp Kurumu 85 sözleşmeli personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 85 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adli Tıp Kurumu 85 sözleşmeli personel alımı yapacak
Takip Et

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru işlemleri yalnızca elektronik ortamdan gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden “Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla başvurularını çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular geçerli sayılmayacak.

Başvuru takvimi ve platform bilgisi açıklandı

Sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak. Başvurular, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini yalnızca belirtilen süre içinde ve "Kariyer Kapısı" platformu üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

KPSS puanı esas alınacak

Başvuru yapacak adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan en az 70 puan almış olmaları şartı aranacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, bu puan esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek. Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

Genel başvuru şartları belli oldu

Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan genel başvuru şartları aşağıdaki şekilde sıralandı:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Askerlikle ilişiği olmamak,
-Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla gerekli öğrenim şartlarını yerine getirmiş olmak.

İnfaz ve koruma memuru kadrosu için özel şartlar var

İnfaz ve koruma memuru kadrosuna başvuru yapacak adaylar için ek bazı fiziksel nitelikler arandığı belirtildi. Bu pozisyon için adayların 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğmuş olmaları, yani 30 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Ayrıca kadın adayların en az 1.60 cm, erkek adayların ise en az 1.70 cm boyunda olmaları şartı aranacak. Boy ve kilo oranının ise yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde bulunması gerekecek.

Gündem
Jandarma subay adayı alımı için başvurular başladı
Jandarma subay adayı alımı için başvurular başladı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026’da başlıyor
Özel sağlık sigortasında yeni dönem!
YRP'li Kılıç: 200 TL’lik banknotun altında tutuklanan bir adamın imzası var
YRP'li Kılıç: 200 TL’lik banknotun altında tutuklanan bir adamın imzası var
Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda garanti edilen yolcu sayısı hata payı yüzde 97,9
CHP’li Yavuzyılmaz 'Bunun adı soygundur' diyerek açıkladı
Ersin Tatar: Seçmenin takdirine saygı duymak lazım
Ersin Tatar: Seçmenin takdirine saygı duymak lazım
CHP’de 24 Ekim senaryoları
CHP’de 24 Ekim senaryoları