Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, mevcut tıbbi belge, tetkikler ve muayene bulgularına göre, cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini bildirdi.

Ceza İnfaz Kurumu koşullarında kalıp kalamayacağı hususunda rapor talep edildi

ATK tarafından Çalık hakkında düzenlenen mütalaada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Ceza İnfaz Kurumu koşullarında kalıp kalamayacağı hususunda rapor talep edildiği belirtildi.

Tümör tekrarına rastlanmadı

1999’da akut myeloid lösemi (AML-M4) tanısı konuldu, 2000 yılında dört kür kemoterapi tedavisi aldı. 2008’de sağ tükürük bezindeki tümör (mukoepidermoid karsinom) nedeniyle ameliyat oldu. Son onkoloji değerlendirmelerinde tümör tekrarı veya yayılma bulgusuna rastlanmadı.

Hastane raporlarının bulguları

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2025 yılı Temmuz ayında yaptığı değerlendirmelerde, Çalık’ın kemik iliği biyopsisinde aktif lösemi veya lenfoma bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca kilo kaybı şikâyetine rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğu, vital bulgularının stabil olduğu, tansiyon, nabız ve ateş değerlerinin normal aralıkta olduğu ifade edildi.

Ruhsal hastalık tespit edilmedi

Rapor, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında ruhsal hastalık tespit edilmediğini de kaydetti.