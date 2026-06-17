Adli tıpta yapay zeka dönemi: Kadavra açılmadan otopsi yapılacak

Adli tıpta yıllardır konuşulan “virtopsi” tekniği, yani kadavra açılmadan röntgen ve gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle otopsi yapılması sistemi, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek.

Edinilen bilgilere göre, özellikle dini sebeplerle klasik otopsinin tercih edilmediği ülkelerde ya da bulaşıcı hastalık nedeniyle yüksek risk taşıyan vakalarda virtopsi önemli avantaj sağlayacak.

Yapay zeka ile entegre çalışacak sistem sayesinde, klasik yöntemlerle günler sürebilen analizlerin saatler içinde tamamlanması mümkün olacak. Böylece mahkemelerin rapor bekleme süresinin de önemli ölçüde kısalması hedefleniyor.

Türkiye'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın “Adli tıpta yapay zeka dönemi” hedefleri doğrultusunda; bilirkişi raporlarından otopsi analizlerine, kriminal incelemelerden veri değerlendirmelerine kadar geniş bir alanda hayata geçirilecek düzenlemeler hızlanıyor. Bu kapsamda virtopsi sistemi, adli tıpta en dikkat çeken yeniliklerden biri olarak görülüyor.