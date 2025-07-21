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Adli Tıp'tan kritik rapor: Murat Çalık'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerek

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İstanbul Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan biyopsinin yetersiz kaldığını belirtti. Kurum, Çalık’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesini tavsiye etti.

Haber Merkezi
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Adli Tıp'tan kritik rapor: Murat Çalık'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerek
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu önemli bir değerlendirmede bulundu. Kurum, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz kaldığını belirterek, bu işlemle kesin sonuca ulaşılamadığını açıkladı.

Ayrıca hazırlanan raporun eksiksiz olduğunu vurgulayan Adli Tıp Kurumu, belgede herhangi bir eksiklik ya da tahrifatın bulunmadığını da ifade etti.

26 yılda hastalığın nüksetmediği açıklandı

Yapılan açıklamada, Mehmet Murat Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak geçen 26 yılda hastalığın nüksetmediği ve belirtilerin ortadan kalktığı ifade edildi. Adli Tıp, mevcut dosyada bu teşhisle ilgili bir patoloji raporu ya da geçmişe dair tedavi belgesine rastlanmadığını belirtti.

Murat Çalık’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği belirtildi

Çalık’ın sağlık dosyasına ilişkin değerlendirmede, lenf kanseri (lenfoma) iddiasını doğrulayacak herhangi bir bulguya ulaşılamadığı bildirildi. Bu da, kamuoyunda gündeme gelen bazı iddiaların belgeyle desteklenmediği anlamına geliyor.

Raporda öne çıkan en kritik tespit, tanının kesinleştirilebilmesi için Mehmet Murat Çalık’ın ileri tetkiklerin yapılabileceği tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği oldu. Adli Tıp, mevcut biyopsi sonuçlarının yetersiz kalmasının, sağlıklı bir tanı sürecini engellediğine dikkat çekti.

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