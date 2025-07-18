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Adli Tıp'tan Murat Çalık hakkında yeni karar

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, sağlık durumunun yeniden değerlendirilebilmesi için tüm tetkiklerin tekrar yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Adli Tıp'tan Murat Çalık hakkında yeni karar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık, sağlık durumu nedeniyle çarşamba günü Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. İşlemlerinin ardından tekrar İzmir Buca Cezaevi’ne gönderilen Çalık’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hastane: Cezaevi koşulları lösemi riskini artırabilir

Çalık’ın ameliyat edildiği hastane tarafından hazırlanan sağlık raporunda, ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisindeki blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olduğu vurgulandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiştir. Cezaevi şartlarının nüks riskini artırabileceği değerlendirilmiş, hematolojik takibin yakın yapılması önerilmiştir. Cezanın konutta infazının uygun olup olmadığına Adli Tıp Kurumu karar vermelidir."

Adli Tıp: Tüm tetkikler yeniden yapılsın

Bu tavsiye doğrultusunda hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumunun yeterince değerlendirilebilmesi için tüm sağlık kontrollerinin yeniden yapılmasına karar verildi.

Adli Tıp kararının ardından gözler şimdi, Çalık’ın cezaevinde kalmaya devam edip etmeyeceği konusunda verilecek yeni kararda. Sağlık raporlarının sonuçlarına göre infaz koşullarında değişikliğe gidilmesi gündeme gelebilir.

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