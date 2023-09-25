  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Adliye önünde çatışma: Yaralılar var
Takip Et

Adliye önünde çatışma: Yaralılar var

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. (AA-İHA)

 

 