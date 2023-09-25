Adliye önünde çatışma: Yaralılar var
İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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İzmir Adliyesi yakınındaki bir lokantada, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. (AA-İHA)