Adliye soygununda kritik gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndaki soygun olayı ülke gündemine otururken, soruşturma kapsamında daha önce şüpheli Erdal Timurtaş’ın kayınpederi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı; bugün iki şüpheli daha yakalanarak emniyete sevk edildi. Böylelikle gözaltı sayısı 12'e yükseldi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda görevli kadrolu işçi Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmemesi dikkat çekince, 1 Aralık’ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru Kemal Demir’e kasaları açtırdı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

Araştırmada, Timurtaş'ın karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Şüpheli ile eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan Kemal Demir tutuklandı.

Market arabasıyla çıkardı

Büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlendi.

Kayınvalidesi ve kayınpederi de gözaltına alınmıştı

Olaya ilişkin polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.