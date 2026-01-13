Adliyede silahlı saldırı: Kartal'da bir savcı kadın hakimi vurdu!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı saldırı yaşandı.

Olay, 13:00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.

Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a odada oturdukları sırada silahla ateş etti.

Hakim Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

Araya duruşma salonundaki eski hükümlü girdi

Savcı ile hakim arasında geçmişte bir ilişki yaşandığı ve ilişki bitmesine rağmen bu olayı kabullenmeyen savcının üzerine kayıtlı silahla birlikte adliyeye gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ı ikinci ateşi etmek üzereyken engelledi.

Savcı gözaltına alındı

Saldırıyı gerçekleştiren savcı, duruşma salonundaki görevliler tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından adliyeye gönderilen olay yeri inceleme ekipleri, adliyede inceleme yapıyor.