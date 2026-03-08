  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adliyelerde 'çocuk suçları bürosu', 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi
Takip Et

Adliyelerde 'çocuk suçları bürosu', 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi

KAMU Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bazı adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan 'çocuk suçları bürosu' ifadesi, 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adliyelerde 'çocuk suçları bürosu', 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi
Takip Et

KDK'ya, adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan bazı tabela ve yönlendirme ifadelerinin çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla uyumlu olmadığı iddiasıyla başvuru yapıldı. Başvuruda, 'çocuk suçları bürosu' gibi ifadelerin çocukların sosyal açıdan dışlanmasına yol açabileceği, bu nedenle birim adlandırmalarının kanuni terminolojiye uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, çocuk adalet sistemine ilişkin birim adlandırmaları ile tabela ve yönlendirme uygulamaları hakkında ilgili idareden bilgi ve belge talep etti. Değerlendirme kapsamında; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal mevzuat ile Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ilgili genel yorumlar çerçevesinde çocukların üstün yararının göz önünde bulundurulması ve ötekileştirici ifadelerden kaçınılması ilkeleri esas alındı.

Bakanlıktan Başsavcılıklara yazı

Adalet Bakanlığı, KDK’ya gönderdiği cevabi yazıda, inceleme sonucunda mevzuatta Cumhuriyet savcılıkları bünyesinde yer alan ilgili birimlerin 'çocuk bürosu' olarak adlandırıldığı; ancak uygulamada tabela ve yönlendirme ifadelerinde farklı adlandırmaların görülebildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan tespit sonucunda; Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazı ile çocuklara yönelik soruşturma yürüten birimlerin kanuni terminolojiye uygun biçimde 'çocuk bürosu' olarak adlandırılması, tabela ve yönlendirme ifadelerinin bu doğrultuda düzenlenmesi ve iç yazışmalarda da bu kavramın esas alınması gerektiği KDK'ya bildirildi.

Mart 2026 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte güncel kampanyalarMart 2026 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte güncel kampanyalarEkonomi
Akaryakıta çifte zam yolda: İşte 8 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam yolda: İşte 8 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçtiTrafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçtiEkonomi
Altın bozduran otoya koştu: İkinci el pazarı bayram öncesi hareketlendiAltın bozduran otoya koştu: İkinci el pazarı bayram öncesi hareketlendiEkonomi

 