Adnan Dalgakıran’dan TÜSİAD’a ziyaret: Sanayinin geleceği masaya yatırıldı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan adayı Adnan Dalgakıran, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile bir araya geldi. Dalgakıran’ın ziyaretine İSO Meclis Üyesi Serdar Urfalılar ile Makina İmalatçıları Federasyonu (MAKFED) Başkan Vekili Mehmet Sefa Targit de katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede sanayinin ve iş dünyasının gündemindeki konular ele alınırken, üretim, ihracat ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca Türkiye sanayisinin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dalgakıran, Türkiye’nin üretim gücünün daha ileriye taşınması için iş dünyası ve sanayi temsilcilerinin birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti.

Dalgakıran paylaşımında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren’e ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür ederek, “Türkiye’nin üretim gücünü daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.