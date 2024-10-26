Adnan Oktar'ın 2 milyar liralık mal varlığı devlete geçti: 61 lüks otomobil de var, 17 villa da...

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini temmuz ayında tamamlamıştı.

Buna göre Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanmıştı.

Adnan Oktar organize suç örgütünün kullanımında olan 61 lüks otomobil ve 17 villa Hazine'ye geçen mallar arasında yer almıştı.

T24'de yer alan habere göre mahkeme kararıyla en az 2 milyar lira olduğu düşünülen mal varlığı devlete geçti.