  3. Adnan Oktar’ın eski villası restorasyondan geçti: Son hali böyle görüntülendi
Adnan Oktar’ın eski villası restorasyondan geçti: Son hali böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköy’de bulunan ve kamuoyunda Adnan Oktar’ın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviç’e ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen haliyle yeniden gündeme geldi.

Boğaz’ın iki köprüsünü aynı anda gören konumuyla dikkat çeken villa, geçmişte kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Uzun süre tartışmalara konu olan yapıda yürütülen çalışmaların sona ermesiyle birlikte villanın son durumu ortaya çıktı.

İki köprü arasında devasa alanda bulunan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim konumu ve ihtişamlı mimarisiyle havadan görüntülendi.

