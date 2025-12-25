Af düzenlemesi: MHP’den kapsam dışı kalanlar için yeni düzenleme mesajı

11. Yargı Paketi kapsamında kabul edilen af düzenlemesinin bugün yürürlüğe girmesinin ardından, MHP’den yeni bir düzenleme mesajı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada infaz düzenlemesinin ilk etapta yaklaşık 55 bin kişiyi kapsadığını belirtti. Yıldız, önümüzdeki 6 ay içinde ise bu sayıdan 120 bin kişinin daha yararlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İlk etapta 55 bin, altı ay içinde ise toplam 120 bin hükümlü

Yıldız, paylaşımında, “Aynı ya da daha önceki tarihlerde işlenen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, hükümlüden kaynaklanmayan gecikmeler nedeniyle ilk etapta 55 bin, altı ay içinde ise toplam 120 bin hükümlünün olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“İstisna tutulanlar biraz daha sabretsin"

Son yasanın kapsamı dışında bırakılanlar için yeni bir adım atılabileceğinin sinyalini veren Yıldız, “İstisna tutulanlar biraz daha sabretsin, dile getirilen yakınmaları anlıyoruz” dedi.

11. Yargı Paketi kapsamında kabul edilen af düzenlemesi bugün hayata geçti. Aralarında dolandırıcılık, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hüküm giyenlerin de bulunduğu 50 bin kişi erken serbest kalacak. Cezaevlerinden ilk tahliyeler de başladı.