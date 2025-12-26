AFAD 473 personel alım şartları; AFAD avukat mühendis alımı başvuru ekranı… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Alım kapsamında 16 avukat ve 31 mühendis kadrosu da yer alıyor. Kurumdan yapılan duyuruya göre başvurular, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak. Adaylar, başvurularını 12 Ocak 2026 saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek. Personel alımıyla birlikte AFAD’ın hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve afet yönetimi çalışmalarının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

AFAD 473 PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Başvurular 5 Ocak 2026 saat 10.00'da başlayacak ve 12 Ocak 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adayların başvurularını yalnızca kariyerkapisi.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapacağı, şahsen, posta yoluyla ya da eksik belgeyle yapılan başvuruların ise değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.

AFAD AVUKAT MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU EKRANI

AFAD'ın yayımladığı ilana göre alım yapılacak kadrolar arasında 16 avukat, 31 mühendis (elektrik, inşaat, makine, harita, jeoloji ve jeofizik), 5 veteriner hekim, 10 sosyal çalışmacı, 76 büro personeli, 151 koruma ve güvenlik görevlisi, 161 destek personeli (şoför, aşçı, bahçıvan ve temizlik görevlisi) ile 20 teknisyen bulunuyor.