  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı
Takip Et

AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı nedeniyle 5 il için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD 5 ilde ‘turuncu’ kodlu kar yağışı uyarısı yaptı
Takip Et

AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop için "turuncu" (tehlikeli durum), Samsun için "sarı" (potansiyel tehlike) kodlu meteorolojik uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

5 il için turuncu kodlu uyarı geldi

Açıklamada "Bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop ile Samsun'da yerel kuvvetli kar sağanakları görüleceği, kar yağışlarının yarın etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Samsun'da cumartesi sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat! 

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsü olan eğimli yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bursa, Yalova ve Muş'ta kar nedeniyle okullar tatil edildiBursa, Yalova ve Muş'ta kar nedeniyle okullar tatil edildiGündem
Büyükşehirde kar mesaisi devam ediyorBüyükşehirde kar mesaisi devam ediyorŞehirler

 

Gündem
İstanbul Valiliği'nden motosiklet ve kurye yasağı
İstanbul Valiliği'nden motosiklet ve kurye yasağı
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor
İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı
Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinik kapatıldı
Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var
Özgür Özel'den 'Şaibeli Kurultay' iddialarına sert tepki: Kötü niyetli bir organizasyon var
Bursa, Yalova ve Muş'ta kar nedeniyle okullar tatil edildi
Bursa, Yalova ve Muş'ta kar nedeniyle okullar tatil edildi