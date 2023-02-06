AFAD: 6 bin 445 vatandaşımız enkazın altından çıkarıldı

Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. 1651 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını açıklayan Tatar, "6 bin 445 vatandaşımız enkazın altından çıkarıldı." dedi.

9 binden fazla personelin arama-kurtarmada görev yaptığı söyleyen Tatar, bölgeye 300 bin battaniye ve 22 bin çadır gönderildiğini de belirtti.