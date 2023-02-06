AFAD: 6 bin 445 vatandaşımız enkazın altından çıkarıldı
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, enkaz altından 6 bin 445 kişinin çıkarıldığını açıkladı.
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Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. 1651 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını açıklayan Tatar, "6 bin 445 vatandaşımız enkazın altından çıkarıldı." dedi.
9 binden fazla personelin arama-kurtarmada görev yaptığı söyleyen Tatar, bölgeye 300 bin battaniye ve 22 bin çadır gönderildiğini de belirtti.
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