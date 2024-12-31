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AFAD açıkladı: 2024 yılında 32 bin 500 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD açıkladı: 2024 yılında 32 bin 500 deprem meydana geldi
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

32 bin 500 deprem kaydedildi

Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.

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