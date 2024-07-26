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AFAD açıkladı! Muğla'da gece yarısı korkutan deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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AFAD açıkladı! Muğla'da gece yarısı korkutan deprem
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,8 olduğu belirtildi.

Depremim derinliği 39,84 km 

Saat 02.59'da meydana gelen sarsıntının yerin 39,84 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

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