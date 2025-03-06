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AFAD açıkladı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD açıkladı: Son iki yılda Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem oldu
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bugüne Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat asrın felaketinden bugüne kadar 110 bine yaklaştı."

 

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