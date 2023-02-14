AFAD bağışları için 49 depo kuruldu

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin 10 ilinde, geniş bir coğrafyada yaşanan deprem felaketinde yaraların sarılması için çok büyük miktarda yardım malzemesi gönderiliyor. İlk anlarda yardım malzemelerinin depolanması ve eriştirilmesinde sorun yaşandı. Sistem hala tam oturmuş durumda değil. Aile Bakanlığı ve AFAD çeşitli depolar kurdu. Son yardımların eriştirilmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rol oynayacak. Yardım malzemelerinin tasnif edilmeden gönderilmiş olması uçtan uca büyük bir operasyonu gerektiriyor. EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgilere göre sistemin işletilmesi için e-ticaret şirketleri Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile birlikte çalışacak.

Bölgeye ulaşan yardım malzemesi 9 bin TIR’ı geçti

Yetkililerden alınan bilgilere göre 13 Şubat itibariyle bölgeye 9 bin TIR dolusu yardım malzemesi ulaştı. İl ve ilçelerde yardım malzemelerinin konulduğu depo sayısı da 49’a vardı. Aile Bakanlığı, AFAD ve gönüllülerden oluşan çok sayıda kişi bu malzemelerle ilgileniyor. Ancak profesyonel olmadıkları için sistemli bir yapı henüz oluşturulamadı. Bu depoların bazılarında tasnif yapılabiliyor, bazılarında yapılamıyor. Yardım malzemelerinin gönderildiği kolilerin hemen hepsinde farklı farklı malzemeler bir arada bulunuyor. Bazıları ikinci el ürünlerden ya da depremzedelere verilemeyecek ürünlerden oluşuyor.

Bu malzemelerin sistemli bir şekilde son alıcı olan depremzedeye ulaştırılması için, yardımların kolilerden çıkarılması, tasniflenmesi, tasniflenen malzemenin deprem bölgesindeki depolara ulaştırılması ve dağıtımı gerekiyor. E-ticaret şirketleri, sahip oldukları yeteneklerle bu noktada devreye girecek. Malzemelerin yönetimi ve sınıflaması yanında, lojistik şirketleri aracılığıyla sistemli şekilde taşınmasına da teknik katkı verecekler. Ayrıca mevcut depoların malzeme varlığı ve gönderim yerleri dahil yardım organizasyonunun yönetimi için gerekli bilgi ve iletişim de sağlanacak. Sahada, depolardaki ürünler tasnif edilmediği için miktar ve malzeme türü olarak hangi depoda ne üründen ne kadar bulunduğu da bilinmiyor.

EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgilere göre Oplog, Getir, Hepsiburada, Trendyol, DHL, Moda Nisa, Amazon, Unilever, Ekol, Aras Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo, Kolaygelsin, Yemeksepeti gibi şirketler Bakanlık ve diğer yetkililerin gözetiminde sahip oldukları know-how ile malzemelerin gelişi, tasnifi ve dağıtım noktasına gönderiminde tecrübe ve bilgisini verecek şirketler arasına katıldı. Böylece yardım malzemelerinin dağıtımı da sistemli hale getirilecek. Her şirket, gücü ve operasyon kabiliyeti doğrultusunda az ya da çok rol üstlenecek.

Aile Bakanlığı 300 noktada dağıtım operasyonuna hazırlanıyor

Yetkililer ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının deprem bölgesinin tamamında 300 noktada çadır ya da uygun diğer yapılar altında yardım dağıtım merkezi kurmaya hazırlandığını bildirdi. Bu noktalarda depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzeme verilecek. Yardımlar, bu noktalara ulaştığında tasnif edilmiş ve sınıflanmış olduğu için ihtiyaca göre dağıtımı gerçekleştirilebilecek. Bu arada, Ticaret Bakanlığı’nın çağrısıyla e-ticaret şirketlerinin başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında şirketlerin bölgeye yönelik bilgilerinin arttığı, bu kampanya kapsamında da çok büyük miktarlara ulaşan bağışlar olduğu kaydedildi.