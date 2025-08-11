  1. Ekonomim
AFAD: Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu

AFAD, dün yıkımlara da neden olan Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 237 artçı depremin kaydedildiğini belirtti. Bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü dördün üzerinde oldu.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok kentte hissedildi. 

Enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir Nihat Önbaş isimli vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meydana gelen artçıların sayısı da belli oldu. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos’ta Sındırgı’da  (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4.0’ın üzerindedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: 

"Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

