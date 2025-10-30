AFAD Başkanı: Gebze'deki binadan sağ çıkan Dilara kızımızın sağlık durumundan iyi haberler alıyoruz

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 27 Ekim’de Sındırgı’da meydana gelen deprem hakkında durum değerlendirmesi yaptı. İlk andan itibaren bölgede hızlı bir reaksiyon aldıklarını ifade eden Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti:

"11 bin binada 500’ün üzerinde personelle tespitler yapıldı"

“Çok şükür can kaybımız yoktu. Yaralananlar hastanede tedavi gördü. Evlerde hasar tespit çalışmaları başladı. Dün akşam itibarıyla yaklaşık 11 bin binada hem Sındırgı’da hem de kırsal mahallelerde 250 araç 500’ün üzerinde personelle bu tespitler yapıldı. Ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar tespit edildi. Buradaki vatandaşlarımız için ilk etapta 100 konteyner naklettik. Kurulumları yapıldı. 24 saat içinde alt yapısı, kanalizasyonu, içme suyu, elektriği bağlandı.

"Talep doğrultusunda konteyner sayısını arttıracağız"

Vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz. Konteyner ya da nakdi kira ve taşınma desteği sunuyoruz. Valiliğimize acil durum ödeneği verildi. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Köylerde ve kırsal mahallelerde hızlı şekilde desteklere devam ediyoruz. Talep doğrultusunda konteyner sayısını arttıracağız. Sosyal ve beslenme destekleri devam ediyor."

"Gebze'deki binanın yıkılma sebebi teknik analiz gerektiriyor"

Gebze’de yıkılan bina ile ilgili analizlerin de sürdüğünü kaydeden Pehlivan, şunları söyledi:

"Olayın ardından ilgili AFAD birimlerimiz hemen oraya intikal etti. Toplamda 900 personel ve 200 civarında araçla müdahaleler başladı. Amacımız ailenin bütün fertlerine canlı olarak ulaşmaktı. Maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı.

Dilara kızımızın sağlık durumunu takip ediyor ve iyi haberler alıyoruz.

Dikkatli bir arama kurtarma faaliyeti yürütüldü. Canlı ulaşmak mümkün olmadı. Yıkımın sebebi teknik bir analiz gerektiriyor. Biz arama kurtarma faaliyetine odaklandık. Adli bir boyutu var. Çevrede Valiliğimiz tarafından önlemler alındı. Bütün boyutlarıyla konu değerlendirilecek."

Ne oldu?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken, beş kişilik aileden dördünün hayatını kaybettiği yedi katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları, Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak.

Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde yedi katlı Arslan Apartmanı, dün sabah 07:00 sıralarında çöktü.

Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada yalnızca, ikinci ve üçüncü kattaki dairede kiracı olarak oturan beş kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

Sadece Dilara kurtarılabildi

Arama-kurtarma çalışmalarında; 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

Ekiplerin çalışmalarıyla gündüz saatlerinde aileden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cesetlerine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19. saatinde, baba 44 yaşındaki Levent Bilir ve anne 37 yaşındaki Emine Bilir’in de cesetlerine ulaşıldı.