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AFAD başkanı, orman yangınlarının bilançosunu açıkladı

AFAD Başkanı Okay Memiş, orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 3 ilde 142 yapının hasar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD başkanı, orman yangınlarının bilançosunu açıkladı
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AFAD Başkanı Okay Memiş ve İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili son durum ve hasar tespit çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Memiş açıklamasında, yaklaşık 4 gündür ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

AFAD Başkanı Okay Memiş'in açıklamaları şu şekilde;

İlk belirlemelere göre 3 ilde 142 yapı yangında hasar gördü. Zararların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. AFAD olarak birinci önceliğimiz can kaybının yaşanmaması. Yangınları yüzde 90'ı insan kaynaklı. Afetleri önlemek için birlikte çalışmak zorundayız.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları;

Yangınların çoğu ihmal kaynaklı. 7 kişi gözaltında. Menderes ve Urla'da çıkan yangın elektrik tellerinin kopmasıyla çıktı.

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