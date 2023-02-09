AFAD, depremzede tahliye noktalarını açıkladı

ANKARA (EKONOMİ)-AFAD depremden etkilenen bölgelerde, bugüne kadar 28 bin 44 kişinin tahliye edildiğini belirterek, illere ilişkin tahliye noktalarını açıkladı.

Buna göre, 9 Şubat 2023 saat 11.38 itibarıyla karayolu ve demiryolu aracılığıyla 4.607, havayolu aracılığıyla 23.437 olmak üzere toplam 28.044 vatandaşımız afet bölgesinden tahliye edildi. Tahliye edilenler Valilikler ve AFAD koordinasyonunda misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.