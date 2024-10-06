AFAD duyurdu! Adana bir kez daha sallandı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre Adana Tufanbeyli'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Gece saatlerinde de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.53'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.