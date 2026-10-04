AFAD duyurdu: Adana ve civarında peş peşe 3 deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 20 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntını yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Kentte 14:19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte daha sonra 14.36'da 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

#DEPREM Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2026-10-04 Saat:14:36:24 TSİ Enlem:37.76067 N Boylam:36.105 E Derinlik:8.67 km Detay:https://t.co/oe0mF4s84C @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026

Bölgedde 14:43'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı.

Saimbeyli'ye 116 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem oluştu.

#DEPREM Büyüklük:5.2 (Mw) Yer:Sumbas (Osmaniye) Tarih:2026-10-04 Saat:14:43:21 TSİ Enlem:37.74167 N Boylam:36.10083 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/ghbimfVTfv @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'da yapulan açıklamada olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. #AFAD 🇹🇷 — AFAD (@AFADBaskanlik) October 4, 2026

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.