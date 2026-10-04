AFAD duyurdu: Adana ve civarında peş peşe 3 deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığı belirtildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 20 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntını yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Kentte 14:19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte daha sonra 14.36'da 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
#DEPREM Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2026-10-04 Saat:14:36:24 TSİ Enlem:37.76067 N Boylam:36.105 E Derinlik:8.67 km Detay:https://t.co/oe0mF4s84C @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026
Bölgedde 14:43'te ise üçüncü bir sarsıntı yaşandı.
Saimbeyli'ye 116 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem oluştu.
#DEPREM Büyüklük:5.2 (Mw) Yer:Sumbas (Osmaniye) Tarih:2026-10-04 Saat:14:43:21 TSİ Enlem:37.74167 N Boylam:36.10083 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/ghbimfVTfv @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026
AFAD: Olumsuz bir durum yok
AFAD'da yapulan açıklamada olumsuz bir durum ile karşılaşılmadığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 14:19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. #AFAD 🇹🇷— AFAD (@AFADBaskanlik) October 4, 2026
İçişleri Bakanı'ndan açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.
GEÇMİŞ OLSUN Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 4, 2026