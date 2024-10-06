AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.53'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Tufanbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-06
Saat:00:53:51 TSİ
Enlem:38.26806 N
Boylam:36.36833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DehCSHZPj9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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