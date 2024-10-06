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AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.53'te merkez üssü Adana'nın Tufanbeyli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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