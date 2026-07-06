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AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Adana'da korkutan deprem
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AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 10.12'de kaydedildi. Merkez üssü Saimbeyli olan depremin, yerin 8.04 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.