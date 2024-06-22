AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.01'de yaşanan sarsıntının büyklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 12.04 kilometre olarak açıklandı.