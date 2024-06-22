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AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.01'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.01'de yaşanan sarsıntının büyklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 12.04 kilometre olarak açıklandı.