AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da sabaha karşı deprem
AFAD verilerine göre Afyonkarahisar'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Afyonkarahisar'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05.31'de meydana gelen depremin derinliği 8,33 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çay (Afyonkarahisar)
Tarih:2026-06-10
Saat:05:31:09 TSİ
Enlem:38.63444 N
Boylam:31.06639 E
Derinlik:8.33 km
Detay:https://t.co/dwLLrr3HJc@afadbaskanlik