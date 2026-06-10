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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da sabaha karşı deprem

AFAD verilerine göre Afyonkarahisar'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da sabaha karşı deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Afyonkarahisar'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 05.31'de meydana gelen depremin derinliği 8,33 kilometre olarak ölçüldü.

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