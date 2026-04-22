AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13.43 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 17:17'de kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17:17'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 13.43 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 22, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Patnos (Ağrı)
Tarih:2026-04-22
Saat:17:17:01 TSİ
Enlem:39.02417 N
Boylam:42.82167 E
Derinlik:13.43 km
Detay: