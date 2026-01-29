  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Ağrı'da korkutan deprem

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.89 km olarak ölçüldü.

 

 