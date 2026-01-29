AFAD duyurdu: Ağrı'da korkutan deprem
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.89 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2026
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Doğubayazıt (Ağrı)
Tarih:2026-01-29
Saat:16:53:32 TSİ
Enlem:39.44083 N
Boylam:44.1575 E
Derinlik:6.89 km
Detay:https://t.co/VlohYTt13i@afadbaskanlik