AFAD duyurdu: Akdeniz ve Marmara'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde, Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde ise 3,5 şiddetinde depremlerin meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 283,07 kilometre mesafede olan depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Marmaraereğlisi 3,5 ile sallandı
Saat 15:08'de ise Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.