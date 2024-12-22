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AFAD duyurdu: Akdeniz ve Marmara'da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde, Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde ise 3,5 şiddetinde depremlerin meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Akdeniz ve Marmara'da peş peşe depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 283,07 kilometre mesafede olan depremin 9,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Marmaraereğlisi 3,5 ile sallandı

Saat 15:08'de ise Marmaraereğlisi Tekirdağ bölgesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

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