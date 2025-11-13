  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Akdeniz yine sallandı

Akdeniz bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Akdeniz’de bugün saat 12.27’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Akdeniz olup, 23,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

