AFAD duyurdu: Akdeniz yine sallandı
Akdeniz bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin 23,89 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.
Akdeniz’de bugün saat 12.27’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Akdeniz olup, 23,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-13
Saat:12:27:23 TSİ
Enlem:34.70028 N
Boylam:32.41083 E
Derinlik:23.89 km
Detay:https://t.co/GXbr5fT7Qy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi