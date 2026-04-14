AFAD duyurdu: Akdeniz yine sallandı
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de saat 08.59'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de saat 08.59'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.6 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-14
Saat:08:59:35 TSİ
Enlem:34.85194 N
Boylam:26.10083 E
Derinlik:6.6 km
Detay:@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi