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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz açıklarında saat 07:34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7.91 km olarak ölçüldü.