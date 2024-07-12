AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07:34'te meydana gelen depremin derinliği 7.91 km olarak ölçüldü.