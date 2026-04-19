AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında saat 10:04'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10:04'te 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.52 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 19, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-19
Saat:10:04:41 TSİ
Enlem:34.86444 N
Boylam:26.09278 E
Derinlik:7.52 km
