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AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem

AFAD, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.91 km olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Girit Adası'nın doğu açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.91 km olarak belirlendi.

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