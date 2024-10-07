AFAD duyurdu! Akdeniz'de şiddetli deprem
AFAD, Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.91 km olarak gerçekleşti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Girit Adası'nın doğu açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.91 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-07
Saat:08:54:58 TSİ
Enlem:35.02139 N
Boylam:26.25306 E
Derinlik:6.91 km
Detay:https://t.co/EDFmgrjr8T@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem