AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem
AFAD Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-11-05
Saat:09:51:24 TSİ
Enlem:34.83389 N
Boylam:26.20611 E
Derinlik:10.47 km
Detay:https://t.co/eZCus4SaUA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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