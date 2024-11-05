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AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem

AFAD Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem, yerin 10.47 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 

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