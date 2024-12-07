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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girit Adası Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat 15.15’te meydana gelen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

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