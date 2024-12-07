AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girit Adası Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Saat 15.15’te meydana gelen depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 7, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-07
Saat:15:15:44 TSİ
Enlem:34.96028 N
Boylam:25.98167 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/P6H5UqwHec@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi