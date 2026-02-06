  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.32 km olarak ölçüldü.

 