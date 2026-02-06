AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.32 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-06
Saat:08:31:39 TSİ
Enlem:35.07667 N
Boylam:23.23472 E
Derinlik:5.32 km
Detay:https://t.co/KFkpiybvh8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi