  3. AFAD duyurdu: Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Akdeniz'de saat 08.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 5 dakika arayla 3.5 ve 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta, 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Finike ve Kumluca gibi bazı çevre ilçelerde de hissedildi.

Demre Kaymakam'ından açıklama geldi

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin merkez üssü Demre olarak gösterilse de denizin açıklarında olduğunu belirterek, "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok." dedi.

