AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin 7.18 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 13.51'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7.18 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-20
Saat:13:51:51 TSİ
Enlem:35.00472 N
Boylam:26.20278 E
Derinlik:7.18 km
