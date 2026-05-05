AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Akdeniz'de 5 Mayıs 2026 saat 10:21'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-05-05
Saat:10:21:12 TSİ
Enlem:34.86028 N
Boylam:26.25389 E
Derinlik:6.67 km
