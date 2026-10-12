AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre saat 10.21’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 20,43 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Antalya’nın bazı ilçelerinde kısa süreli olarak hissedildi.
#DEPREM Büyüklük:3.5 (Mw) Yer:Akdeniz - [66.59 km] Kumluca (Antalya) Tarih:2026-10-12 Saat:10:21:39 TSİ Enlem:35.84067 N Boylam:30.8595 E Derinlik:20.43 km Detay:https://t.co/dPZmKs5Sy2 @afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2026