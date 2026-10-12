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AFAD duyurdu: Antalya'da deprem

AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Antalya'da deprem
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AFAD verilerine göre saat 10.21’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 20,43 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Antalya’nın bazı ilçelerinde kısa süreli olarak hissedildi.