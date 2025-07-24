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AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 10:56'da gerçekleşen depremin 6.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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