AFAD duyurdu: İzmir'de korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 10:56'da gerçekleşen depremin 6.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-07-24
Saat:10:56:33 TSİ
Enlem:35.51056 N
Boylam:23.27139 E
Derinlik:6.73 km
Detay:https://t.co/KCFomEeJf1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi