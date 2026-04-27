  3. AFAD duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler
AFAD duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de peş peşe sarsıntılar meydana geldi.

ALEYNA HARMAN
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saat 10.44'te ve yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Söz konusu depremin ardından bir sarsıntı daha gerçekleşti.

Akdeniz'de saat 11.06'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 8.85 km olarak kaydedildi.

Kandilli 4.8 olarak ölçtü

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, saat 10.44'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ölçtü. Kandilli, söz konusu sarsıntının konumunu ise Girit Adası açıkları olarak bildirdi.

2026 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları güncel liste2026 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları güncel listeEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 27 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, 1 yılda 3 kere cezaevine girdiÇocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, 1 yılda 3 kere cezaevine girdiGündem
Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacakYurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacakEkonomi
Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem

Deprem Haberleri

Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem